ملخص فوز بايرن ميونيخ على فلامنجو 4-2 (كأس العالم للأندية)

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 01:20

6/30/2025 1:20:20 AM ملخص فوز بايرن ميونيخ على فلامنجو 4-2 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز بايرن ميونيخ على فلامنجو 4-2 (كأس العالم للأندية)

بايرن ميونيخ فلامنجو كأس العالم للأندية
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