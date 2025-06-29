ملخص فوز باريس سان جيرمان على إنتر ميامي 4-0 (كأس العالم للأندية)

الأحد، 29 يونيو 2025 - 21:22

6/29/2025 9:22:43 PM ملخص فوز باريس سان جيرمان على إنتر ميامي 4-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز باريس سان جيرمان على إنتر ميامي 4-0 (كأس العالم للأندية)

باريس سان جيرمان إنتر ميامي كأس العالم للأندية
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