ملخص فوز تشيلسي على بنفيكا 4-1 (كأس العالم للأندية)

الأحد، 29 يونيو 2025 - 04:14

6/29/2025 4:14:41 AM ملخص فوز تشيلسي على بنفيكا 4-1 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز تشيلسي على بنفيكا 4-1 (كأس العالم للأندية)

تشيلسي بنفيكا كأس العالم للأندية
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