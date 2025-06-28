ملخص فوز بالميراس على بوتافوجو 1-0 (كأس العالم للأندية)
السبت، 28 يونيو 2025 - 22:19
ملخص فوز بالميراس على بوتافوجو 1-0 (كأس العالم للأندية)
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