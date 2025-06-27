ملخص فوز ريال مدريد على سالزبورج 3-0 (كأس العالم للأندية)

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 06:23

6/27/2025 6:23:20 AM ملخص فوز ريال مدريد على سالزبورج 3-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز ريال مدريد على سالزبورج 3-0 (كأس العالم للأندية)

كأس العالم للأندية سالزبورج ريال مدريد
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