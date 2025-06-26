ملخص مباراة دورتموند أمام أولسان هيوندي 1-0 (كأس العالم للأندية)
الخميس، 26 يونيو 2025 - 00:05
ملخص مباراة دورتموند أمام أولسان هيوندي 1-0 (كأس العالم للأندية)
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