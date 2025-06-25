ملخص فوز تشيلسي على الترجي 3-0 (كأس العالم للأندية)

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 06:34

6/25/2025 6:34:18 AM ملخص فوز تشيلسي على الترجي 3-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز تشيلسي على الترجي 3-0 (كأس العالم للأندية)

كأس العالم للأندية تشيلسي الترجي
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