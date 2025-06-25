ملخص فوز بنفيكا أمام بايرن ميونيخ 1-0 (كأس العالم للأندية)

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 00:33

6/25/2025 12:33:01 AM ملخص فوز بنفيكا أمام بايرن ميونيخ 1-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز بنفيكا أمام بايرن ميونيخ 1-0 (كأس العالم للأندية)

كأس العالم للأندية بايرن ميونيخ بنفيكا
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