هدف الأهلي الثالث ضد بورتو - وسام أبو علي (كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 05:27
الهاتريـــــــــــــــــــــــــــك من الفلسطيني وسام أبو علي 🔥🔥pic.twitter.com/UeRTss3NpD— FilGoal (@FilGoal) June 24, 2025
هدف الأهلي الثالث ضد بورتو - وسام أبو علي (كأس العالم للأندية)
نرشح لكم
ملخص تعادل إنتر ميامي مع بالميراس 2-2 (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل الأهلي مع بورتو 4-4 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على بوتافوجو 1-0 (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الرابع ضد بورتو - محمد بن رمضان (كأس العالم للأندية) هدف إنتر ميامي الثاني ضد بالميراس - سواريز (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الثاني ضد بورتو - وسام أبو علي (كأس العالم للأندية) هدف إنتر ميامي الأول ضد بالميراس - تاديو أليندي (كأس العالم للأندية) هدف بورتو الأول ضد الأهلي - رودريجو مورا (كأس العالم للأندية)
أخر الأخبار
سكاي: مارسيليا مهتم بضم هندرسون 22 دقيقة | ميركاتو