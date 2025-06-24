هدف الأهلي الثالث ضد بورتو - وسام أبو علي (كأس العالم للأندية)

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 05:27

6/24/2025 5:27:21 AM هدف الأهلي الثالث ضد بورتو - وسام أبو علي (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الثالث ضد بورتو - وسام أبو علي (كأس العالم للأندية)

الأهلي وسام أبو علي بورتو كأس العالم للأندية
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