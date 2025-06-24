هدف الأهلي الثاني ضد بورتو - وسام أبو علي (كأس العالم للأندية)

ملخص تعادل الأهلي مع بورتو 4-4 (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الرابع ضد بورتو - محمد بن رمضان (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الثالث ضد بورتو - وسام أبو علي (كأس العالم للأندية)

هدف بورتو الأول ضد الأهلي - رودريجو مورا (كأس العالم للأندية)

ملخص تعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0/0 (كأس العالم للأندية)

إنقاذ في وقت قاتل من الشناوي ضد إنتر ميامي