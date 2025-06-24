هدف بورتو الأول ضد الأهلي - رودريجو مورا (كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 04:33
هدف تعادل بورتو في شباك الأهلي عن طريق رودريجو مورا #FIFACWC pic.twitter.com/SinUBYWOZq— FilGoal (@FilGoal) June 24, 2025
هدف بورتو الأول ضد الأهلي - رودريجو مورا (كأس العالم للأندية)
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