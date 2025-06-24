ملخص فوز باريس سان جيرمان على سياتل 2-0 (كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 00:24
ملخص فوز باريس سان جيرمان على سياتل 2-0 (كأس العالم للأندية)
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