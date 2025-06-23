تصريحات ريبيرو قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية
الإثنين، 23 يونيو 2025 - 19:16
ماذا سيفعل الأهلي من أجل الصعود من دور المجموعات— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 23, 2025
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تصريحات ريبيرو قبل مواجهة بورتو
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