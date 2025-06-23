ملخص تعادل السعودية ضد ترينداد وتوباجو 1-1 (الكأس الذهبية)

ملخص تعادل الهلال مع سالزبورج 0-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز أمريكا على السعودية 1-0 (الكأس الذهبية 2025)

ملخص فوز السعودية على هاييتي بهدف دون مقابل (الكأس الذهبية)