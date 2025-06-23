ملخص تعادل الهلال مع سالزبورج 0-0 (كأس العالم للأندية)

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 03:29

6/23/2025 3:29:42 AM ملخص تعادل الهلال مع سالزبورج 0-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص تعادل الهلال مع سالزبورج 0-0 (كأس العالم للأندية)

الهلال السعودي سالزبورج كأس العالم للأندية
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