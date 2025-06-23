ملخص فوز ريال مدريد على باتشوكا 3-1 (كأس العالم للأندية)

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 00:39

6/23/2025 12:39:45 AM ملخص فوز ريال مدريد على باتشوكا 3-1 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز ريال مدريد على باتشوكا 3-1 (كأس العالم للأندية)

ريال مدريد باتشوكا كأس العالم للأندية
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