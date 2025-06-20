ملخص فوز فلامنجو على تشيلسي 3-1 (كأس العالم للأندية)

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 23:28

6/20/2025 11:28:34 PM ملخص فوز فلامنجو على تشيلسي 3-1 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز فلامنجو على تشيلسي 3-1 (كأس العالم للأندية)

فلامنجو تشيلسي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
ملخص فوز الترجي على لوس أنجلوس 1-0 (كأس العالم للأندية) هدف دي ماريا في ملخص الشوط الأول بين بنفيكا وأوكلاند سيتي ملخص فوز بوتافوجو على باريس سان جيرمان 1-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على سياتل 3-1 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز إنتر ميامي على بورتو 2-1 (كأس العالم للأندية) ملخص مباراة الأهلي وبالميراس 0-2 (كأس العالم للأندية) ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي (كأس العالم للأندية) فرصة محققة من إستيفاو لاعب بالميراس على مرمى الشناوي (كأس العالم للأندية)
أخر الأخبار
حوار في الجول - سارة عصام: من صالات السلة إلى الملاعب.. فخورة بكوني أول مصرية تحترف بالخارج 2 ساعة | رياضة نسائية
كأس العالم للأندية - في منتصف الجولة الثانية.. فريقان حسما تأهلهما إلى دور الـ 16 2 ساعة | كأس العالم للأندية
سقط الحصن اللاتيني.. بايرن ميونيخ يهزم بوكا جونيورز 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كتب نصر الترجي ولكن.. بلايلي يغيب عن مواجهة تشيلسي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
يسعى لمنافسة مودريتش.. جاريث بيل يقود تحالفا لشراء كارديف 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في كأس العالم للأندية - بايرن ميونيخ (2)-(1) بوكا جونيورز 4 ساعة | الكرة الأوروبية
البرازيل تطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029 5 ساعة | كأس العالم للأندية
التشكيل - 3 تعديلات في بايرن ميونيخ.. وبوكا جونيورز كامل الصفوف عدا ثنائي الإيقاف 5 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/videos/48810/ملخص-فوز-فلامنجو-على-تشيلسي-3-1-كأس-العالم-للأندية