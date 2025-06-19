ملخص مباراة الأهلي وبالميراس 0-2 (كأس العالم للأندية)

الخميس، 19 يونيو 2025 - 22:38

6/19/2025 10:38:46 PM ملخص مباراة الأهلي وبالميراس 0-2 (كأس العالم للأندية)

ملخص مباراة الأهلي وبالميراس 0-2 (كأس العالم للأندية)

بالميراس الأهلي كأس العالم للأندية
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