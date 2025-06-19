ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي (كأس العالم للأندية)

الخميس، 19 يونيو 2025 - 20:52

6/19/2025 8:52:23 PM ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي (كأس العالم للأندية)

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي (كأس العالم للأندية)

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية
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