فرصة محققة من إستيفاو لاعب بالميراس على مرمى الشناوي (كأس العالم للأندية)
الخميس، 19 يونيو 2025 - 19:33
17' Estevão missed the best chance at a goal so far! 🤏— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/TN6VSdP0kU
فرصة محققة من إستيفاو لاعب بالميراس على مرمى الشناوي (كأس العالم للأندية)
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