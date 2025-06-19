جماهيل الأهلي تحتل تايمز سكوير قبل مواجهة بالميراس
الخميس، 19 يونيو 2025 - 05:23
جماهير الأهلي تشعل الأجواء في ميدان تايمز سكوير قبل مباراة الفريق أمام بالميراس 🔴🦅🔥#في_المونديال | #FIFACWC pic.twitter.com/9jE7ddBfQa— FilGoal (@FilGoal) June 19, 2025
جماهيل الأهلي تحتل تايمز سكوير قبل مواجهة بالميراس
نرشح لكم
ملخص فوز يوفنتوس على العين 0/5 (كأس العالم للأندية) وسط الأمطار.. ملخص فوز سالزبورج على باتشوكا 2-1 (كأس العالم للأندية) ملخص مباراة ريال مدريد أمام الهلال 1-1 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز مانشستر سيتي على الوداد 2-0 (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل إنتر ضد مونتيري 1-1 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز صنداونز على أولسان 1-0 (كأس العالم للأندية) تطبيق قاعدة الـ 8 ثواني لأول مرة - صنداونز ضد أولسان ملخص فوز ريفر بليت على أوراوا 3-0 (كأس العالم للأندية)