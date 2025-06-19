وسط الأمطار.. ملخص فوز سالزبورج على باتشوكا 2-1 (كأس العالم للأندية)
الخميس، 19 يونيو 2025 - 04:50
وسط الأمطار.. ملخص فوز سالزبورج على باتشوكا 2-1 (كأس العالم للأندية)
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