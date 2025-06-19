ملخص مباراة ريال مدريد أمام الهلال 1-1 (كأس العالم للأندية)

الخميس، 19 يونيو 2025 - 00:59

6/19/2025 12:59:02 AM ملخص مباراة ريال مدريد أمام الهلال 1-1 (كأس العالم للأندية)

ملخص مباراة ريال مدريد أمام الهلال 1-1 (كأس العالم للأندية)

ريال مدريد الهلال كأس العالم للأندية
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