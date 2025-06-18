ملخص فوز مانشستر سيتي على الوداد 2-0 (كأس العالم للأندية)

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 22:02

6/18/2025 10:02:41 PM ملخص فوز مانشستر سيتي على الوداد 2-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز مانشستر سيتي على الوداد 2-0 (كأس العالم للأندية)

مانشستر سيتي الوداد كأس العالم للأندية
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