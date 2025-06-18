ملخص تعادل إنتر ضد مونتيري 1-1 (كأس العالم للأندية)

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 06:27

6/18/2025 6:27:56 AM ملخص تعادل إنتر ضد مونتيري 1-1 (كأس العالم للأندية)

ملخص تعادل إنتر ضد مونتيري 1-1 (كأس العالم للأندية)

كأس العالم للأندية مونتيري إنتر
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