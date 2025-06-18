تطبيق قاعدة الـ 8 ثواني لأول مرة - صنداونز ضد أولسان
الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 04:38
¡LA REGLA DE LOS 8 SEGUNDOS SE APLICA POR PRIMERA VEZ EN EL MUNDIAL DE CLUBES! ⏱️— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025
El portero tardó en sacar y Turpin, siguiendo el reglamento, lo sancionó con córner en contra 👀@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/pH0ODfPP7m
تطبيق قاعدة الـ 8 ثواني لأول مرة - صنداونز ضد أولسان
نرشح لكم
ملخص تعادل إنتر ضد مونتيري 1-1 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز صنداونز على أولسان 1-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز ريفر بليت على أوراوا 3-0 (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل دورتموند مع فلومينينسي 0-0 (كأس العالم للأندية) ملخص مباراة الترجي ضد فلامنجو 0-2 (كأس العالم للأندية) ملخص مباراة بنفيكا ضد بوكا جونيورز 2-2 (كأس العالم للأندية) ملخص الشوط الأول من مواجهة بنفيكا ضد بوكا جونيورز (كأس العالم للأندية) ملخص فوز تشيلسي على لوس أنجلوس 2-0 (كأس العالم للأندية)