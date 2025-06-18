ملخص فوز ريفر بليت على أوراوا 3-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص تعادل دورتموند مع فلومينينسي 0-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص مباراة الترجي ضد فلامنجو 0-2 (كأس العالم للأندية)

ملخص مباراة بنفيكا ضد بوكا جونيورز 2-2 (كأس العالم للأندية)

ملخص الشوط الأول من مواجهة بنفيكا ضد بوكا جونيورز (كأس العالم للأندية)