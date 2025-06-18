ملخص فوز ريفر بليت على أوراوا 3-0 (كأس العالم للأندية)

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 00:40

6/18/2025 12:40:17 AM ملخص فوز ريفر بليت على أوراوا 3-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز ريفر بليت على أوراوا 3-0 (كأس العالم للأندية)

أوراوا ريفر بليت كأس العالم للأندية
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