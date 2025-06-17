ملخص تعادل دورتموند مع فلومينينسي 0-0 (كأس العالم للأندية)

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 21:40

6/17/2025 9:40:30 PM ملخص تعادل دورتموند مع فلومينينسي 0-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص تعادل دورتموند مع فلومينينسي 0-0 (كأس العالم للأندية)

بوروسيا دورتموند فلومينينسي كأس العالم للأندية
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