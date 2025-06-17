ملخص تعادل دورتموند مع فلومينينسي 0-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص مباراة الترجي ضد فلامنجو 0-2 (كأس العالم للأندية)

ملخص مباراة بنفيكا ضد بوكا جونيورز 2-2 (كأس العالم للأندية)

ملخص الشوط الأول من مواجهة بنفيكا ضد بوكا جونيورز (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز تشيلسي على لوس أنجلوس 2-0 (كأس العالم للأندية)

فرصة بـ 3 أرواح.. إنقاذ أسطوري من على خط المرمى بمواجهة بورتو ضد بالميراس

ملخص فوز باريس سان جيرمان على أتليتكو مدريد 4-0 (كأس العالم للأندية)

أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي 10-0 (كأس العالم للأندية)

سداسية بايرن ميونيخ في أول شوط ضد أوكلاند سيتي (كأس العالم للأندية)