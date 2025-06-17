ملخص مباراة الترجي ضد فلامنجو 0-2 (كأس العالم للأندية)

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 06:43

6/17/2025 6:43:36 AM ملخص مباراة الترجي ضد فلامنجو 0-2 (كأس العالم للأندية)

ملخص مباراة الترجي ضد فلامنجو 0-2 (كأس العالم للأندية)

كأس العالم للأندية فلامنجو الترجي
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