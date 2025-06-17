ملخص مباراة بنفيكا ضد بوكا جونيورز 2-2 (كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 06:20
ملخص مباراة بنفيكا ضد بوكا جونيورز 2-2 (كأس العالم للأندية)
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