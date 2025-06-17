ملخص الشوط الأول من مواجهة بنفيكا ضد بوكا جونيورز (كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 03:23
ملخص الشوط الأول من مواجهة بنفيكا ضد بوكا جونيورز (كأس العالم للأندية)
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