ملخص الشوط الأول من مواجهة بنفيكا ضد بوكا جونيورز (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز تشيلسي على لوس أنجلوس 2-0 (كأس العالم للأندية)

فرصة بـ 3 أرواح.. إنقاذ أسطوري من على خط المرمى بمواجهة بورتو ضد بالميراس

ملخص فوز باريس سان جيرمان على أتليتكو مدريد 4-0 (كأس العالم للأندية)

أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي 10-0 (كأس العالم للأندية)

سداسية بايرن ميونيخ في أول شوط ضد أوكلاند سيتي (كأس العالم للأندية)

ملخص تعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0/0 (كأس العالم للأندية)

إنقاذ في وقت قاتل من الشناوي ضد إنتر ميامي

إنقاذ رائع من الشناوي ضد رأسية بيكوليت مهاجم إنتر ميامي