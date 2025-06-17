ملخص فوز تشيلسي على لوس أنجلوس 2-0 (كأس العالم للأندية)

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 00:39

6/17/2025 12:39:56 AM ملخص فوز تشيلسي على لوس أنجلوس 2-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز تشيلسي على لوس أنجلوس 2-0 (كأس العالم للأندية)

تشيلسي لوس أنجلوس كأس العالم للأندية
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