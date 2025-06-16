ملخص فوز السعودية على هاييتي بهدف دون مقابل (الكأس الذهبية)

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 06:12

6/16/2025 6:12:50 AM

ملخص فوز السعودية على هاييتي بهدف دون مقابل (الكأس الذهبية)