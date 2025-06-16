ملخص فوز السعودية على هاييتي بهدف دون مقابل (الكأس الذهبية)
الإثنين، 16 يونيو 2025 - 06:12
Saudi Arabia gets its first win in Gold Cup debut! pic.twitter.com/WUY4LY7gfm— Gold Cup (@GoldCup) June 16, 2025
ملخص فوز السعودية على هاييتي بهدف دون مقابل (الكأس الذهبية)
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