فرصة بـ 3 أرواح.. إنقاذ أسطوري من على خط المرمى بمواجهة بورتو ضد بالميراس
الإثنين، 16 يونيو 2025 - 02:15
¡TRIPLE OCASIÓN LOQUÍSIMA DEL PALMEIRAS! 🤯— DAZN España (@DAZN_ES) June 15, 2025
Cuando no quiere entrar, no entra ❌@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ExoiK0osoH
فرصة بـ 3 أرواح.. إنقاذ أسطوري من على خط المرمى بمواجهة بورتو ضد بالميراس
نرشح لكم
ملخص فوز باريس سان جيرمان على أتليتكو مدريد 4-0 (كأس العالم للأندية) أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي 10-0 (كأس العالم للأندية) سداسية بايرن ميونيخ في أول شوط ضد أوكلاند سيتي (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0/0 (كأس العالم للأندية) إنقاذ في وقت قاتل من الشناوي ضد إنتر ميامي إنقاذ رائع من الشناوي ضد رأسية بيكوليت مهاجم إنتر ميامي ملخص الشوط الأول بين الأهلي وإنتر ميامي (كأس العالم للأندية) مخالفة من ميسي بجانب قائم الشناوي بقليل