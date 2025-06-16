فرصة بـ 3 أرواح.. إنقاذ أسطوري من على خط المرمى بمواجهة بورتو ضد بالميراس

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 02:15

6/16/2025 2:15:21 AM فرصة بـ 3 أرواح.. إنقاذ أسطوري من على خط المرمى بمواجهة بورتو ضد بالميراس

فرصة بـ 3 أرواح.. إنقاذ أسطوري من على خط المرمى بمواجهة بورتو ضد بالميراس

كأس العالم للأندية بورتو بالميراس
نرشح لكم
ملخص فوز باريس سان جيرمان على أتليتكو مدريد 4-0 (كأس العالم للأندية) أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي 10-0 (كأس العالم للأندية) سداسية بايرن ميونيخ في أول شوط ضد أوكلاند سيتي (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0/0 (كأس العالم للأندية) إنقاذ في وقت قاتل من الشناوي ضد إنتر ميامي إنقاذ رائع من الشناوي ضد رأسية بيكوليت مهاجم إنتر ميامي ملخص الشوط الأول بين الأهلي وإنتر ميامي (كأس العالم للأندية) مخالفة من ميسي بجانب قائم الشناوي بقليل
أخر الأخبار
حوار في الجول – علي علوان يتحدث عن شعوره بالتسجيل وحسم تأهل الأردن لكأس العالم 2 ساعة | الوطن العربي
كأس العالم للأندية - إيجور بقوة "سوبر سايان" يقود بوتافوجو لفوز ثمين أمام سياتل 2 ساعة | كأس العالم للأندية
لاعب بالميراس: نحترم خصومنا ولكن هدفنا دائما هو الفوز.. وتركيزنا على مواجهة الأهلي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - يورينتي: أصابع قدمي تؤلمني من الطقس.. ولا يمكنني الشكوى 3 ساعة | كأس العالم للأندية
منتخب السعودية يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هاييتي بهدف 3 ساعة | أمريكا
كأس العالم للأندية - استعدادا لمواجهة بالميراس.. بعثة الأهلي تصل إلى نيوجيرسي 3 ساعة | كأس العالم للأندية
لاعب بورتو: بدأت قدماي بالضعف قبل نهاية مواجهة بالميراس.. وسنلعب للفوز دائما 4 ساعة | كأس العالم للأندية
بارادو يكشف لـ في الجول موعد إتمام صفقة انتقال بولبينة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/videos/48786/فرصة-بـ-3-أرواح-إنقاذ-أسطوري-من-على-خط-المرمى-بمواجهة-بورتو-ضد-بالميراس