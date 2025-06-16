ملخص فوز باريس سان جيرمان على أتليتكو مدريد 4-0 (كأس العالم للأندية)

فرصة بـ 3 أرواح.. إنقاذ أسطوري من على خط المرمى بمواجهة بورتو ضد بالميراس

أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي 10-0 (كأس العالم للأندية)

سداسية بايرن ميونيخ في أول شوط ضد أوكلاند سيتي (كأس العالم للأندية)

ملخص تعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0/0 (كأس العالم للأندية)

إنقاذ في وقت قاتل من الشناوي ضد إنتر ميامي

إنقاذ رائع من الشناوي ضد رأسية بيكوليت مهاجم إنتر ميامي

ملخص الشوط الأول بين الأهلي وإنتر ميامي (كأس العالم للأندية)

مخالفة من ميسي بجانب قائم الشناوي بقليل