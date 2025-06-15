أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي 10-0 (كأس العالم للأندية)

الأحد، 15 يونيو 2025 - 20:42

6/15/2025 8:42:02 PM أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي 10-0 (كأس العالم للأندية)

أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي 10-0 (كأس العالم للأندية)

بايرن ميونيخ أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
ملخص فوز باريس سان جيرمان على أتليتكو مدريد 4-0 (كأس العالم للأندية) سداسية بايرن ميونيخ في أول شوط ضد أوكلاند سيتي (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0/0 (كأس العالم للأندية) إنقاذ في وقت قاتل من الشناوي ضد إنتر ميامي إنقاذ رائع من الشناوي ضد رأسية بيكوليت مهاجم إنتر ميامي ملخص الشوط الأول بين الأهلي وإنتر ميامي (كأس العالم للأندية) مخالفة من ميسي بجانب قائم الشناوي بقليل الشناوي يتألق ويتصدى لهدف محقق ضد إنتر ميامي
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - إنريكي: كان من الصعب بذل الجهد في هذه الأجواء الحارة 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
"ليس بغريب على بيتي".. إمام عاشور يشكر الخطيب والأهلي لسرعة التحرك بعد إصابته 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - فيتينيا: حققنا المطلوب ونبحث عن صدارة المجموعة 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
فينيسيوس: سنقاتل لتتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية.. والطقس حار جدا 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
فوت ميركاتو: صفقة تبادلية منتظرة بين يوفنتوس وميلان 48 دقيقة | ميركاتو
مباشر مجموعة الأهلي - بالميراس (0)-(0) بورتو.. ويفرتون يتألق 57 دقيقة | كأس العالم للأندية
مجموعة الأهلي - التشكيل.. ثلاثي في دفاع بورتو وبالميراس وظهور أول للوافد الجديد ساعة | كأس العالم للأندية
بطل أوروبا يضرب من جديد.. باريس سان جيرمان يثأر من أتلتيكو برباعية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 2 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 3 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/videos/48784/أهداف-فوز-بايرن-ميونيخ-على-أوكلاند-سيتي-10-0-كأس-العالم-للأندية