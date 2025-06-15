سداسية بايرن ميونيخ في أول شوط ضد أوكلاند سيتي (كأس العالم للأندية)

الأحد، 15 يونيو 2025 - 20:41

6/15/2025 8:41:54 PM

سداسية بايرن ميونيخ في أول شوط ضد أوكلاند سيتي (كأس العالم للأندية)