إنقاذ في وقت قاتل من الشناوي ضد إنتر ميامي
الأحد، 15 يونيو 2025 - 05:21
إنهم لا يصدقون.. الشناوي يذهل جماهير ميامي ليتألق في إنقاذ مرماه— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 15, 2025
حسين الشحات يضيع الفرصة الأخيرة!#MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/al6nLrBdzo
إنقاذ في وقت قاتل من الشناوي ضد إنتر ميامي
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