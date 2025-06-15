إنقاذ رائع من الشناوي ضد رأسية بيكوليت مهاجم إنتر ميامي
الأحد، 15 يونيو 2025 - 05:06
REF CAM 🎥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025
Mohamed El-Shenawy's big save 👀
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/IDbLlhedKL
إنقاذ رائع من الشناوي ضد رأسية بيكوليت مهاجم إنتر ميامي
نرشح لكم
ملخص تعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0/0 (كأس العالم للأندية) إنقاذ في وقت قاتل من الشناوي ضد إنتر ميامي ملخص الشوط الأول بين الأهلي وإنتر ميامي (كأس العالم للأندية) مخالفة من ميسي بجانب قائم الشناوي بقليل الشناوي يتألق ويتصدى لهدف محقق ضد إنتر ميامي إنقاذ تاريخي من وسام أبو علي لهدف محقق من سواريز أوستاري يمنع هدفا محققا ضد الأهلي من إمام عاشور (كأس العالم للأندية) هدف سيراميكا الثاني ضد البنك الأهلي - فخري لاكاي (كأس عاصمة مصر)