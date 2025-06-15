مخالفة من ميسي بجانب قائم الشناوي بقليل
الأحد، 15 يونيو 2025 - 04:40
64' DID THE BALL NOT GO INSIDE THE NET?!?— DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025
Messi's freekick fools everyone 😮
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ZW2Iy9aKYy
مخالفة من ميسي بجانب قائم الشناوي بقليل
نرشح لكم
ملخص تعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0/0 (كأس العالم للأندية) إنقاذ في وقت قاتل من الشناوي ضد إنتر ميامي إنقاذ رائع من الشناوي ضد رأسية بيكوليت مهاجم إنتر ميامي ملخص الشوط الأول بين الأهلي وإنتر ميامي (كأس العالم للأندية) الشناوي يتألق ويتصدى لهدف محقق ضد إنتر ميامي إنقاذ تاريخي من وسام أبو علي لهدف محقق من سواريز إمام عاشور يغادر لقاء إنتر ميامي باكيا بعد الإصابة تريزيجيه يهدر ركلة جزاء لـ الأهلي ضد إنتر ميامي (كأس العالم للأندية)