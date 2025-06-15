الشناوي يتألق ويتصدى لهدف محقق ضد إنتر ميامي
الأحد، 15 يونيو 2025 - 04:35
51' Another big chance for Inter Miami gets blocked 🧤— DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025
What a night it has been for the goalkeepers 👏
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/6zyQsNxD7b
الشناوي يتألق ويتصدى لهدف محقق ضد إنتر ميامي
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