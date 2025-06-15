إنقاذ تاريخي من وسام أبو علي لهدف محقق من سواريز
الأحد، 15 يونيو 2025 - 04:06
45+2' Goal line save right before the break for @AlAhlyEnglish— DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025
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إنقاذ تاريخي من وسام أبو علي لهدف محقق من سواريز
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