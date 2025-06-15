إمام عاشور يغادر لقاء إنتر ميامي باكيا بعد الإصابة

لقطة تاريخيّة .. الحكم يصور زيزو بالتقنية الجديدة 🔥

بكاء أمام عاشور بعد إصابته في افتتاحية كأس العالم للأندية

ونزول زيزو في أول مبارياته مع النادي الأهلي #MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/8TMzB5CEcX