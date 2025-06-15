إمام عاشور يغادر لقاء إنتر ميامي باكيا بعد الإصابة
الأحد، 15 يونيو 2025 - 04:00
لقطة تاريخيّة .. الحكم يصور زيزو بالتقنية الجديدة 🔥— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 15, 2025
بكاء أمام عاشور بعد إصابته في افتتاحية كأس العالم للأندية
ونزول زيزو في أول مبارياته مع النادي الأهلي #MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/8TMzB5CEcX
إمام عاشور يغادر لقاء إنتر ميامي باكيا بعد الإصابة
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