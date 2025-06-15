هدف أول ملغي للأهلي عن طريق وسام أبو علي (كأس العالم للأندية)
الأحد، 15 يونيو 2025 - 03:51
30' Offside goal called on Wessam Abou— DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025
Al Ahly are causing tension for Inter Miami 👀
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هدف أول ملغي للأهلي عن طريق وسام أبو علي (كأس العالم للأندية)
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