أوستاري يمنع هدفا محققا ضد الأهلي من إمام عاشور (كأس العالم للأندية)
الأحد، 15 يونيو 2025 - 03:31
هجمات متتالية للأهلي أمام دفاع حديدي من لاعبي الانتر ميامي#MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/GcSvB0lpby— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 15, 2025
أوستاري يمنع هدفا محققا ضد الأهلي من إمام عاشور (كأس العالم للأندية)
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