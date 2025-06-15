أوستاري يمنع هدفا محققا ضد الأهلي من إمام عاشور (كأس العالم للأندية)

الأحد، 15 يونيو 2025 - 03:31

6/15/2025 3:31:02 AM

أوستاري يمنع هدفا محققا ضد الأهلي من إمام عاشور (كأس العالم للأندية)