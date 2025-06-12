هدف سيراميكا الثاني ضد البنك الأهلي - فخري لاكاي (كأس عاصمة مصر)
الخميس، 12 يونيو 2025 - 22:41
هدف سيراميكا الثاني ضد البنك الأهلي - فخري لاكاي (كأس عاصمة مصر)
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