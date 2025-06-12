هدف كازورلا يقود ريال أوفييدو لنهائي ملحق التأهل للدوري الإسباني

الخميس، 12 يونيو 2025 - 11:01

6/12/2025 11:01:42 AM هدف كازورلا يقود ريال أوفييدو لنهائي ملحق التأهل للدوري الإسباني

هدف كازورلا يقود ريال أوفييدو لنهائي ملحق التأهل للدوري الإسباني

ريال أوفييدو سانتي كازورلا
نرشح لكم
هدف البرتغال الثاني ضد إسبانيا - كريستيانو رونالدو (نهائي دوري الأمم الأوروبية) هدف إسبانيا الثاني ضد البرتغال - ميكيل أويارزابال (نهائي دوري الأمم الأوروبية) هدف البرتغال الأول ضد إسبانيا - نونو مينديش (نهائي دوري الأمم الأوروبية) هدف إسبانيا الأول ضد البرتغال - مارتن زوبميندي (نهائي دوري الأمم الأوروبية) هدف فوز البوسنة على سان مارينو 1-0 (تصفيات كأس العالم) هدف فوز إنجلترا على أندورا 1-0 (تصفيات كأس العالم) هدف البرتغال الثاني ضد ألمانيا - كرستيانو رونالدو (دوري الأمم الأوروبية) هدف البرتغال الأول في شباك ألمانيا - فرانشيسكو كونسيساو (دوري الأمم الأوروبية)
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - باريس ضد راعي البقر وبطل بلا تسديدة والوحيد بلا لقب.. حكاية المجموعة الثانية 3 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - المجموعة الثالثة.. صراع أوروبي لاتيني وضيف شرف دائم 4 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - هاني: لا يوجد مستوى أعلى للعب.. ولم أتوقع انضمام زيزو 4 ساعة | كأس العالم للأندية
شكري: مازلت لاعبا في سيراميكا.. ولم يتواصل معي أحدا من الأهلي 5 ساعة | الكرة المصرية
كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل 5 ساعة | كأس العالم للأندية
حمدي فتحي: أحترم ميسي ولا أخاف منه.. وأرغب في مواجهة ريال مدريد مجددًا 6 ساعة | كأس العالم للأندية
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز يشارك في كأس السوبر بـ الكارت الذهبي 6 ساعة | الكرة المصرية
توماس فرانك مدربا جديدا لـ توتنام 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 2 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 3 زيزو: هذه حقيقة عرض نيوم و"الكوبري" وطلب الـ "100 مليون".. ولذلك لا أبحث عن تعاطف جماهير الزمالك 4 حوار زيزو عن - مكالمة جيرارد وتهرب الزمالك وعمولة والده وسبب الانتقال إلى الأهلي
/videos/48767/هدف-كازورلا-يقود-ريال-أوفييدو-لنهائي-ملحق-التأهل-للدوري-الإسباني