مخلص تعادل الأرجنتين مع كولومبيا 1-1 (تصفيات كأس العالم)

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 11:01

6/11/2025 11:01:26 AM مخلص تعادل الأرجنتين مع كولومبيا 1-1 (تصفيات كأس العالم)

مخلص تعادل الأرجنتين مع كولومبيا 1-1 (تصفيات كأس العالم)

الأرجنتين كولومبيا تصفيات كأس العالم
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