ملخص فوز البرازيل على باراجواي 1-0 (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 10:38
ملخص فوز البرازيل على باراجواي 1-0 (تصفيات كأس العالم)
نرشح لكم
مخلص تعادل الأرجنتين مع كولومبيا 1-1 (تصفيات كأس العالم) ركلات ترجيح باتشوكا ضد الأهلي 5-3 (ودي) ملخص تعادل الأهلي مع باتشوكا 1-1 (ودي) هدف باتشوكا الأول ضد الأهلي - جون كينيدي (ودي) دراما في مونديال الأندية.. أزمة تقصي ليون وشكوى ألاخولينسي المرفوضة ملخص فوز فانكوفر أمام إنتر ميامي 2-0 (كأس أبطال الكونكاكاف) ملخص فوز لوس أنجلوس أمام إنتر ميامي 1-0 (دوري أبطال كونكاكاف) هدف الأرجنتين الرابع ضد البرازيل - جوليانو سيميوني (تصفيات كأس العالم)