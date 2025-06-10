هدف فلسطين في شباك عُمان - عدي خروب (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 22:57
عدي خروب يفتتح التسجيل لمنتخب فلسطين أمام عُمان#تصفيات_كأس_العالم_2026 #فلسطين_عمان pic.twitter.com/4fn5WnsFRd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2025
هدف فلسطين في شباك عُمان - عدي خروب (تصفيات كأس العالم)
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